Перед саммитом G7 эвакуируют бездомных

На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления перед саммитом "Большой семерки", который начнется в субботу. Жители этого живописного уголка Англии готовятся к наплыву посетителей, а полиция тем временем усиливает меры безопасности. Одним из таких шагов стала эвакуация бездомных и их размещение за пределами региона. Такие распоряжения властей и действия стражей правопорядка вызвали гнев и возмущение благотворительных организаций.

Моник Коллинс, менеджер благотворительной организации "Новый ключ": "Некоторые бездомные люди остались в машинах, другие оказались в палатках, многие были размещены за пределами Корнуолла. Но все эти люди родились и выросли здесь, в Ньюки, где мы находимся. Теперь их поселили в гостиничных номерах в Плимуте и Окхэмптоне, которые находятся за много-много миль отсюда. И это непростительно".

В среду в Европу для участия в саммите отправляется президент США Джо Байден. Ожидается, что в четверг он проведет переговоры с премьр-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Европейская поездка Байдена завершится встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Это будут первые переговоры между лидерами двух стран.