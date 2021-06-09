Брюссель и Лондон снова спорят по "североирландскому протоколу"

Прорыва не произошло. Делегации Великобритании и ЕС снова не договорились по проблемным вопросам протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о "брексите". Речь прежде всего идет о контроле полуфабрикатов из охлажденного мяса, поступающих в Северную Ирландию из остальной части королевства. В Лондоне настаивают, что у британской мясной промышленности высокие стандарты и, что продукция не нуждается в дополнительных проверках, хотя они и предусмотрены протоколом. Брюссель не доволен подобной риторикой.

Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии: "Доверие, которое должно быть в основе любого партнерства, необходимо восстановить. Таков подход ЕС, таковы наши предпочтения. Если Великобритания предпримет дальнейшие односторонние действия в ближайшие недели, ЕС не постесняется отреагировать быстро, твердо и решительно, чтобы обеспечить соблюдение Соединенным Королевством своих международных обязательств".

Ранее британский министр по связям с ЕС Дэвид Фрост предупредил, что в случае неспособности ЕС и Великобритании прийти к компромиссу, Лондон оставит за собой право применить статью 16 протокола, которая позволяет прибегать к односторонним действия, если "соблюдение положений документа ведет к серьезным экономическим или социальным последствиям".

Дэвид Фрост, британский министр по связям с ЕС: "ЕС настаивает на том, что нам необходимо максимально строго следовать положениям протокола. Однако реальность такова, что это очень сбалансированный документ, который был составлен для поддержания мирного процесса и затрагивает очень чувствительные политические аспекты Северной Ирландии. Если мы сможем найти практические решения, мы будем рады с этим работать".

Фрост так же заявил СМИ, что в своем текущем виде протокол, который подразумевает наличие таможенных и фитосанитарных проверок ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, лишь усугубляет ситуацию в регионе.