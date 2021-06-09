Больше свободы: в странах ЕС продолжают снимать ограничения

В странах Евросоюза продолжают снимать санитарные ограничения. Власти Бельгии отменили требование о повсеместном ношении защитных масок на улице, а ресторанам и барам впервые с октября прошлого года разрешили принимать посетителей в закрытых помещениях. Местные СМИ назвали этот день "днем свободы".

Ослаблены карантинные меры и в соседней Франции. Комендантский час сдвинут с девяти на одиннадцать вечера, начали работать фитнес-центры и парки аттракционов. Однако соблюдать правила социального дистанцирования и пользоваться масками все еще обязательно. Что касается предприятий общественного питания, теперь они могут обслуживать клиентов не только на террасах.

Антуан: "Это просто замечательно. На улицах ощущается радость, люди выглядят более счастливыми. Поскольку мы долго ждали, пока все откроется, совершенно точно, что и наслаждения от похода в ресторан получаем еще больше".

Французы не преминули воспользоваться и тем, что отныне снова стало возможным посещать бассейны.

Оливье Буриа, сотрудник бассейна в Бордо: "Прекрасный выдался день. Мы рады открыть свои двери. Да еще и солнце такое великолепное. Людей пришло немало. И нам очень приятно".

Санитарные власти Франции одобрили и занятия контактными видами спорта. Пока на открытом воздухе.

В столице Финляндии Хельсинки открылась художественная выставка. Более сорока экспонатов разбросаны на территории острова Валлисаари, как на открытом воздухе, так и внутри некогда заброшенных зданий.