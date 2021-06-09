Трюдо назвал наезд автомобиля на семью мусульман терактом

В Канаде оплакивают погибших при наезде автомобиля на семью иммигрантов-мусульман. К месту трагедии - в городе Лондоне в провинции Онтарио - люди несут цветы, свечи и игрушки.

Двое детей, их родители и бабушка совершали вечернюю прогулку, когда на одном из перекрестков их сбил грузовик. Единственный выживший - девятилетний ребёнок.

Преступлением, мотивированным ненавистью к мусульманам, назвал произошедшее премьер-министр страны.

"Я хочу, чтобы все канадцы знали, что каждый раз, когда кто-то из нас становится мишенью, удар принимает на себя общество в целом. Мы должны взять себя в руки, искоренить расизм и террор, объединиться, исповедуя то, что делает нашу страну сильной - разнообразие". Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Водителю - 20-летнему местному жителю - предъявлены обвинения в четырёх убийствах и в покушении на убийство. Следственные органы не установили его принадлежность к каким-либо террористическим группировкам, но уверены, что наезд был спланированным актом.

Это нападение на мусульман стало самым смертоносным в Канаде с момента стрельбы в мечети Квебека в 2017. Тогда погибли шесть человек.