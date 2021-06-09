У Азорских островов учёные обнаружили чёрные кораллы

Настоящие природные сокровища хранят морские глубины у Азорских островов. Чёрные кораллы обнаружили португальские учёные в акватории близ архипелага.

Удивительное открытие было сделано в ходе масштабной экспедиции, организованной научным институтом "Океанос". На протяжении двух недель исследователи проводили батиметрическую съёмку, чтобы собрать данные о рельефе дна и определить состояние местной экосистемы.

По их мнению, вполне вероятно, что найденный коралловый лес - самый большой по площади не только в регионе, но и во всем Атлантичеком океане, он может насчитывать тысячи лет.

Так ли это - однозначно на вопрос ответят по результатам экспертизы собранных во время экспедиции образцов. На что уйдёт несколько месяцев, говорят её участники.

Чёрные кораллы - это охраняемый вид, по португальским законам, их сбор карается штрафом в несколько миллионов евро.

Находка, по словам сотрудников "Океаноса", - очередное свидетельство того, что глубоководные районы Срединно-Атлантического хребта - одни из самых богатых по биоразнообразию участков на планете и хранят в себе ещё немало тайн.