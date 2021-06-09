Саммиты, встречи, переговоры: президент США начинает европейское турне

Американский президент Джо Байден начинает европейское турне с Великобритании. Программа пребывания в Европе Байдена насыщена событиями.

В предстоящие дни он проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите Группы семи (G7). 13 июня Байден и его супруга Джилл будут приняты королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Затем американский лидер направится в Брюссель, чтобы участвовать в саммите НАТО и провести переговоры с главами стран Европейского Союза. На 16 июня в Женеве запланирована встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

На встрече с американскими военными, по прибытии в Великобританию, Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но намерены отвечать на те шаги Москвы, которые считают недружественными.