История Сары Рогель, отсидевшей в тюрьме 9 лет за аборт

Сальвадорка Сара Рогель снова на свободе. Почти девять лет эта женщина провела в тюрьме по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В 2012 году суд приговорил Рогель к тридцати годам заключения за искусственное прерывание беременности. Аборты в Сальвадоре запрещены. По словам родственников, Сару нашли лежащей без сознания после того, как стирая одежду, она поскользнулась и упала. Девушку доставили в больницу с кровотечением. Там же и взяли под стражу. В январе нынешнего года Саре смягчили приговор, затем освободили по УДО.

Карла Вакерано, адвокат: "Мы очень счастливы. Наши эмоции невозможно описать, учитывая то, что Сара в течение более 8 лет была лишена свободы по обвинению, которое мы считаем несправедливым".

Правозащитные группы утверждают, что у Сары Рогель был выкидыш и ее нельзя было сажать в тюрьму. Однако в Сальвадоре женщин, у которых произошел выкидыш, или родился мертвый ребенок, обычно подозревают в том, что они сделали аборт, запрещенный при любых обстоятельствах. Исключением не являются изнасилование, или угроза жизни матери.