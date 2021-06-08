Во вторник отмечается Всемирный день океанов: ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлекать внимание всего мира к проблемам, связанным с гидросферой: изменению климата, истощению рыбных ресурсов, загрязнению вод пластиком.

У председательствующей в Совете ЕС Португалии есть на этот счёт большие планы, получившие название "Голубая повестка в рамках зелёного курса". Она должна подчеркнуть важность океанов для восстановления устойчивой экономики Европы и всего мира.

Рикардо Серрао Сантуш, министр моря Португалии:

"Океан сегодня — не только жертва проблем, но он сам может стать решением ряда проблем: например, если речь касается возобновляемых источников энергии, которыми можно заменить ископаемые источники. Нам придётся рано или поздно перейти от политики добычи к политике производства. <...> Но политические решения нельзя принимать без участия общества, и если мы хотим, чтобы эти решения были научно обоснованы, наше общество должно быть грамотным и образованным".

В следующем году в Португалии должна пройти и всемирная конференция по океанам под эгидой ООН. Она была запланирована ещё на февраль, но из-за эпидемической ситуации форум решили отложить.