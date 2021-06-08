Франция: пощечина президенту Макрону

Эти видеокадры, получившие распространение в социальных сетях, потрясли Францию. Президенту Эммануэлю Макрону дали пощечину.

Инцидент произошел во время поездки главы государства в департамент Дром на юго-востоке страны. Макрон подошел к толпе местных жителей и начал с ними общаться. Он взял одного из присутствовавших за руку. В этот момент мужчина выкрикнул боевой клич роялистов и ударил президента по лицу. Охрана отреагировала оперативно. По факту произошедшего задержаны два человека.

На открывшемся вскоре после случившегося заседании нижней палаты парламента, премьер-министр Франции Жан-Кастекс заявил: "Демократия - это дебаты, диалог, столкновение мнений и, выражение разногласий законными способами. Но это ни в коем случае не может быть насилием, словесной агрессией и тем более агрессией физической".

Президент Франции отправился в Дром, чтобы, в частности, выразить поддержку представителям гостиничного и ресторанного бизнеса. Следующие поездки запланированы позднее в этом месяце и в июле. Нападение на Макрона осудили лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и глава левого движения "Неподчинившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон .