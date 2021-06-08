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Швейцария

Алексей Навальный получил Премию мужества Женевского саммита по правам человека

 Euronews
Выступление Дарьи Навальной на Женевском саммите.
Выступление Дарьи Навальной на Женевском саммите.   -   Авторское право  HANDOUT/AFP or licensors
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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный посвятил присужденную ему Премию мужества политическим заключенным России и Беларуси, сообщила во вторник его дочь.

Премия присуждается 25 правозащитными организациями по случаю Женевского саммита за права человека и демократию, на котором ежегодно собираются сотни активистов и жертв политических репрессий со всего мира.

В этом году в связи с пандемией саммит прошел в режиме онлайн. Награду за Алексея Навального получила его дочь 20-летняя Дарья Навальная.

По ее словам, отец написал ей письмо перед ее первым крупным публичным выступлением.

"В своем письме отец просил меня сегодня посвятить эту награду каждому заключенному в России и Беларуси, - сказала Дарья в видеовыступлении. - Он пишет, что большинство из них находятся в гораздо худшей ситуации, чем он, потому что они не так известны или знамениты. Но они должны знать, что они не одиноки и не забыты".

"Мы должны помнить о тех, кто сражается за нашу свободу, и мы должны помогать и поддерживать их и их семьи", - продолжила она.

Навальная также рассказала о воспоминаниях того, как полиция впервые вошла в квартиру ее семьи, когда ей было 10 лет. "В заключение этой речи я хотел бы повторить то, что когда-то сказал мой отец: Россия заслуживает быть свободной и счастливой, и она будет таковой. И я верю в это так же твердо", - сказала она.

Исполнительный директор НПО UN Watch, одного из организаторов саммита, Хиллел Нойер сообщил, что Алексею Навальному присудили премию за его "необычайное мужество и героические усилия по поднятию тревоги по поводу грубых нарушений прав человека в отношении российского народа со стороны режима (Владимира) Путина".

45-летний Алексей Навальный был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления, ответственность за которое международное сообщество возлагает на российские власти.

С конца февраля он отбывает срок два с половиной года тюремного заключения по делу о мошенничестве. Сам Навальный и его соратники называют приговор политически мотивированным.