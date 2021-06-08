Гутерриш рекомендован на второй срок

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет, как ожидается, переизбран на второй срок. Соответствующую рекомендацию направил Совбез ООН в Генеральную ассамблею Организации Объединённых Наций во вторник. Голосование по этому вопросу должно пройти 18 июня. Отмечается, что на протяжении более чем 70 лет Генеральная ассамблея всегда одобряла предложенную Советом Безопасности кандидатуру. При этом других претендентов на пост генсека названо не было.

Антониу Гутерриш – португальский политик, ему сейчас 72 года, генеральным секретарём ООН он стал в начале 2017 года. В случае переизбрания, второй его срок начнётся в январе 2022 года и продлится до конца 2026 года.