Джефф Безос полетит в космос на своем корабле

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос. Один из самых богатых людей в мире полетит на корабле New Shepard, который спроектировала компания миллиардера Blue Origin.

"Вид Земли из космоса меняет тебя, меняет твое отношение к планете и человечеству. Земля всего одна. Я хочу отправиться в полет, потому что мечтал об этом всю свою жизнь. Это настоящее приключение", – рассказал бизнесмен.

С собой Безос возьмет своего младшего брата Марка, владельца инвест-компании и пожарного-волонтера. Всего на борту будет шесть пассажиров, одно из мест выставили на онлайн-аукцион. Стоимость лота достигла уже $2,8 млн.

Полёт намечен на 20 июля. New Shepard проведет в космосе 11 минут и поднимется на сто километров над землей. Именно там проходит граница между атмосферой Земли и космосом – линия Кармана. В рамках подготовки корабль пятнадцать раз поднимался на эту высоту без пассажиров.

Это первый коммерческий полет, организованный Blue Origin. Суборбитальные экскурсии для туристов планируют также основатель SpaceX Илон Маск и британский миллиардер, глава компании Virgin Galactic, Ричард Брэнсон.