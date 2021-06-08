"Троянский щит": международная операция полицейских

16 подозреваемых были арестованы в разных странах мира в результате скоординированных действий полиции от Авcтралии до Европы. Рейды стали результатом беспрецедентного сотрудничества, эта операция получила кодовое название "Троянский щит".

По данным Европола, в результате обысков, сопровождавших аресты, были также изъяты 8 т кокаина, 250 единиц оружия, а также сумма, эквивалентная 40 млн евро наличными и в криптовалюте.

Таким образом по международным преступным группировкам был нанесён сокрушительный удар, и организаторы операции с удовлетворением констатируют:

"Международная коалиция при постоянной поддержке Европола провела одну из крупнейших и наиболее сложных на сегодняшний день операций правоохранительных органов по борьбе с подвольной преступной деятельностью", - говорит Жан-Филипп Лекуф, замдиретора по операциям Европола.

"В современном мире преступность продолжает пересекать международные границы, и правоохранительные органы должны делать то же самое. Операция "Троянский щит"- яркий пример того, чего можно достичь, когда международные партнеры правоохранительных органов со всего мира работают вместе и используют государственные инструменты для обнаружения, расформирования и ликвидации транснациональных преступных организаций", - поясняет Калвин Шиверс, помощник директора ФБР.

Успех был во многом обеспечен после того, как преступники стали использовать приложение под названием ANOM в качестве альтернативы зашифрованным платформам, снятым ранее в ходе полицейских операций.

Но ANOM просто позволил спецслужбам следить за их деятельностью, собирая жизненно важную информацию и прокладывая путь к отдельным резидентам по всему миру. .