В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо, который проходит с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Зрителей немного, все они - венгерские болельщики..

Однако несмотря на их поддержку Река Пуп в третьем раунде уступила Ай Шишиме. Японка положила конец надеждам хозяев турнира на медаль во второй день соревнований и продолжила свой путь к финалу в весе до 52 кг. Её соперницей в поединке за золотую награду стала испанка Ана Перес-Бокс, которая в полуфинале выполнила замечательный бросок через плечо.

На последней минуте основного времени Шишиме удалось применить приём учи-мата, а затем удержать Перес-Бокс на татами до "иппона". Японка стала двукратной чемпионкой мира, в первый раз она завоевала "золото" мирового первенства также в столице Венгрии 4 года назад.

Медали вручил амбассадор международной федерации дзюдо легендарный румынский тениссист Ион Цириак.

Я впервые стала чемпионкой мира в Будапеште и очень рада вернуться сюда и повторить свой успех. Ай Шишиме двукратная чемпионка мира в весе до 52 кг

В финале в категории до 66 кг среди мужчин встретились этого чемпионата: Ёширо Маруяма и Мануэль Ломбардо. Оба дзюдоисты были настроены очень решительно и не собирались сдаваться без боя.

Верх в этом поединке одержал Маруяма, который сумел выбрать подходящий момент и выполнить бросок томоэ-нагэ, за который получил оценку "вадза-ари". Этого оказалось достаточно для победы в этом матче и защиты титула чемпиона мира.

После боя соперники обнялись и напомнили, что среди ценностей дзюдо огромное значение имеют дружба и взаминое уважение.

Золотую медаль Маруяма получил из рук Александра Карелина, трехкратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.

Я бы сказал, что всегда чувствую давление, но мне приходится с ним справляться. Пожалуй, моей главной задачей сегодня было преодолеть волнение и одолеть моих соперников. Ёширо Маруяма двукратный чемпион мира в категории до 66 кг

Второй день соревнований в Будапеште подарил поклонникам дзюдо множество зрелищных поединков и побед с "иппоном". У российских любителей этого вида спорта тоже был повод для радости: Якуб Шамилов завоевал бронзовую медаль. Это первая награда чемпионата мира в его карьере.