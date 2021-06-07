Скандальная экипировка: УЕФА не изменит сетку плей-офф "Евро-2020"

УЕФА не будет менять сетку плей-офф Чемпионата Европы, если сборная Украины попадет в четвертьфинал в Санкт-Петербурге. Ранее в Москве выразили возмущение ее новой экипировкой с лозунгом "Слава Украине!" и контурами страны, включающими Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций форму одобрил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил: "Это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов чемпионата. Спорт есть спорт. Нам надо быть выше того, чтобы разжигать ненависть между русскими и украинцами. Мы всегда были против этого. Наоборот, мы убеждены, что мы два родственных народа".

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе четвертьфинальный 2 июля. Украинская команда может теоретически туда попасть, если займет третье место в своей группе - группе С, куда также вошли Нидерланды, Северная Македония и Австрия.