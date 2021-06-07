УЕФА одобрил форму сборной Украины с Крымом вопреки протестам Москвы

УЕФА официально одобрил форму сборной Украины для «Евро-2020», несмотря на протесты Москвы. На футболке изображены государственные границы страны, девиз «Слава Украине» и национальный герб. Москва восприняла с возмущением презентацию этой формы, а почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявлял, что УЕФА обязательно запретит её. В РФС настаивали, что Киев нарушил положения регламента футбольного союза об использовании символов и флагов.

Posted by Andrii Pavelko on Sunday, June 6, 2021

Недовольство российской стороны вызвало то, что в форме подчёркнута принадлежность аннексированного Россией Крыма к Украине. Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова в своём комментарии заявляла о «присоединении территории Украины в российскому Крыму» на форме сборной. По её словам, это попытка создать «иллюзию невозможного».

Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же... Posted by Maria Zakharova on Sunday, June 6, 2021

Возмущена Россия и девизом «Слава Украине», который в Москве воспринимают как символику радикальных националистов и наследие нацистов.

Чемпионат Европы по футболу «Евро-2020» стартует 11 июня. Шесть игр группового этапа и одна встреча четвертьфинала пройдут в Петербурге.