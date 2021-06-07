Дело Младича: суд в Гааге вынесет окончательный приговор

Суд ООН в Гааге вынесет 8 июня окончательный вердикт по делу Ратко Младича. Четыре года назад бывший командующий армией боснийских сербов был приговорен к пожизненному заключению. Резня в Сребренице, преступления против человечности, нарушения обычаев войны - Гаагский трибунал тогда его оправдал лишь по одному пункту обвинения из 11 - относительно геноцида в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Прокуратура подала апелляцию, сделала это и сторона защиты.

"Младич привел в действие, при помощи находящихся у него в подчинении офицеров, крупномасштабную хорошо организованную операцию, в ходе которой в течение нескольких дней были убиты более 7000 мужчин и мальчиков, а более 30 000 женщин, детей и стариков были насильно вывезены с территорий", - заявлял прокурор Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Дермот Грум.

Первые обвинения в отношении Младича были выдвинуты еще в 1995 году. Он скрывался от правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Нидерланды.

"Младич рассказывает о том, как лично резал жителей Сараево, будто это какой-то вид спорт, форма отдыха", - отмечал Грум.

Накануне оглашения судебного решения родные погибших по приказу Младича прибывают в Гаагу.

Када Хотич, потерявшая в Сребренице двух сыновей, говорит: "Мы надеемся, что приговор о его пожизненном заключении будет подтвержден. Мы надеемся, что его признают виновным и в геноциде в Приедоре, других местах. Если в мире только есть справедливость, это случится".

С самого начала судебного процесса в 2012 году адвокаты Младича утверждали, что плохое состояние здоровья бывшего генерала не позволяет ему следить за ходом процесса. Это и стало основной причиной отсрочки слушаний по апелляции. За все это время Младич перенес за решеткой несколько инсультов и инфаркт. Адвокаты заявляли, что ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.

Ранее Москва призывала отправить подсудимого на лечение в Россию и гарантировала его возвращение в Гаагу, но получила отказ.