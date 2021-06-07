В Словакии начали применять "Спутник V"

В Словакии начали вакцинировать российским препаратом «Спутник V» граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Это уже вторая страна Евросоюза, помимо Венгрии, где стали использовать российскую вакцину, до сих пор не одобренную Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В Братиславе в первый день «Спутником V» привились около 60 человек. Всего в стране на прошлой неделе 5200 человек сделали выбор в пользу российской вакцины.

– Я сама из Братиславы, но у меня в Сербии много друзей, которые уже сделали прививку российской вакциной, и у них всё в порядке, – говорит одна из местных жительниц. – Поэтому мне тоже хочется привиться «Спутником V».

После того, как местный регулятор отказался рекомендовать «Спутник V» к применению, власти направили несколько доз в Венгрию для дополнительной проверки. По данным словацкого Министерства здравоохранения, тестирование прошло успешно. Несмотря на это, вице-премьер страны Вероника Ремишова по-прежнему выступает против использования «Спутник V»:

– Мы хотели, чтобы граждане Словакии прививались только вакцинами, разрешёнными Европейским медицинским агентством, из соображений безопасности и эффективности вакцины. Это также важно для организации поездок, ведь во время путешествий не все страны признают вакцину «Спутник V».

Несмотря на разногласия в правительстве, было решено использовать вакцину, доставленную в страну ещё в марте. По мнению Катарины Клинговой, сотрудника центра GLOBSEC, на это было по меньшей мере две причины:

– Стало известно, что у половины из имеющихся 200 тысяч доз вакцины, поступивших в Словакию, в июне истекает срок годности. Ещё одна причина, по которой Словакия станет использовать «Спутник V», связана с тем, что значительная часть представителей старшего поколения хочет вакцинироваться только этим препаратом.

Из Братиславы передаёт корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

– Словацкие власти ожидают, что вакцинироваться «Спутником V» смогут около 80 тысяч человек. В ближайшие недели станет ясно, нашлось ли столько желающих привиться российской вакциной до того, как истечёт срок годности доз, находящихся в Словакии.