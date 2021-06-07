Сальвадор ставит на криптовалюту

Республика Сальвадор первой в мире собираетсясделать биткоин легальным платежным средством. Об этом сообщил президент страны Найиб Букеле. По его мнению, криптовлаюта подстегнетнациональнуюэкономику.

"На следующей неделе я направлю в Конгресс законопроект, который сделает биткоин законным платежным средством в Сальвадоре наряду с американским долларом.В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места, обеспечит финансовуюинклюзию тысячам людей, которые сегодня находятся за за пределами формальной экономики.", - заявил он.

39-летний президент привел в твиттере следующие расчеты: максимальная капитализация биткоина составят 680 миллиардов долларов, и вложение даже 1% этих средств увеличит ВВП Сальвадора на четверть.

Экономика Сальвадора во многом зависит от денежных переводов домой живущих за рубежом граждан. Каждый год они совокупно шлют 6 миллиардов долларов. Использование биткоина, отмечают власти, оптимизирует переводы и поможет 70% сальвадорцев, у которых нет банковских счетов.