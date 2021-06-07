"Филосовия": трогать или не трогать?

В "Филосовии" можно потрогать живую сову — но лучше так не делать. Под Санкт-Петербургом работает музей, где можно познакомиться с жизнью ночных хищников. Постоянные обитатели — 17 птиц девяти разных видов. Хозяйка музея занимается совами уже несколько лет. Выяснилось, что очень многим людям интересно, зачем сове два желудка или почему она вращает головой, а не глазами.

Галия Насибуллина, хозяйка музея:

"Мы с ребёнком пошли гулять в парк. Когда люди увидели сову в парке — выстроилась очередь, все спрашивали: а что это за сова, что за вид, а что она ест. И так получилось, что мы просто часа два стояли и людям рассказывали про сов. Так и возникла идея [устроить музей], раз людям это так интересно".

Многие считают совушек милыми, но держать такую птицу в городской квартире — без соответствующих знаний — просто опасно для её здоровья. Кроме очевидных вещей вроде того, что большому хищнику нужно большое пространство, а не клетка из-под попугая, не каждый готов ежедневно разделывать для своего питомца крыс или цыплят.

Галия Насибуллина, хозяйка музея:

"Бородатой неясыти Шурочке шестой год. Уже год она живёт здесь, в музее, а пять лет жила у не очень хорошего человека, в ограниченном пространстве. И когда совушка сюда попала, было понятно, что что-то с ней не так: сова не умела ни ходить, ни летать".

Так что в "Филосовии" принимают и пострадавших сов, лечат и реабилитируют. После, если возможно, выпускают их обратно в природу.