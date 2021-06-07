Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Через полгода после официального объявления об отказе от сотрудничества страны-участницы соглашения не смогут пользоваться правом мониторинговых полётов над территорией России.

Ранее из Договора по отрытому небу вышли Соединённые Штаты. Хотя действующий президент Джо Байден тогда выступал против этого решения, Вашингтон в конце концов уведомил Москву об отказе от возвращения к этому соглашению, —сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Другие страны-участницы договора выражали надежду на его сохранение. МИД Германии назвал выход Москвы «тяжёлым ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями с ощутимыми последствиями для безопасности в Северном полушарии». Франция заявляла, что это подрывает «наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности»

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам совершать экстренные полёты надо территориями партнёров для наблюдения за военными объектами и за выполнением соглашений об ограничении вооружений.

Перед разрывом договора Вашингтон обвинял Москву в нарушении положений документа и в злоупотреблении правом на экстренные наблюдательные полёты над США. Россия эти претензии отвергала.