Родственники жертв авиакатастрофы на востоке Украины надеются прояснить обстоятельства трагедии и роль в произошедшем России. Судебные слушания по существу дела в Схипхоле

"Пока никакой реакции нет" - так в Кремле прокомментировали обращение к президенту РФ родственников жертв крушения "Боинга" на востоке Украины: те обвинили Москву в отрицании своей причастности к катастрофе и отказе от сотрудничества. Накануне у российской дипмиссии в Гааге выставили 298 стульев - по числу погибших. В Москве отметили, что не являются "частью механизма по расследованию произошедшего", но следят за судебными слушаниями по существу дела, которые стартовали в Нидерландах.

"В суде мы узнаем, что произошло и почему это произошло. Мы надеемся узнать все, что связано с установкой "Бук" и местом, откуда была выпущена ракета. Это поможет нам понять, какова была роль Российской Федерации. Мы также проясним роль каждого из четырех подозреваемых и обстоятельства случившегося. Надеюсь, после этого родственники погибших смогут жить дальше". - говорит глава фонда родственников жертв катастрофы Пит Плуг.

Уголовный процесс ведет окружной суд Гааги, слушания проходят в комплексе у амстердамского аэропорта "Схипхол". Ни один из подозреваемых в причастности к трагедии - а это экс-министр обороны само про возглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - в зал суда не явились.

Судья Хэндрик Стейнхаус назвал три главных вопроса, которые будут обсуждаться в ходе слушаний: "Был ли самолет, выполнявший рейс MH17, сбит из ЗРК "Бук"? Была ли ракета выпущена из-под Первомайского? Какова была роль в произошедшем обвиняемых?"

Если вина последних в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве почти трехсот человек, летевших в июле 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.