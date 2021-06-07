Выборы в Мексике: МОРЕНА впереди

На всеобщих выборах в Мексике лидирует пропрезидентское Движение национального возрождения (МОРЕНА).

По предварительным данным, партия набирает около 35% голосов, и ей прочат от 190 до 203 мест в Палате депутатов. Это меньше, чем 253 кресла, которые МОРЕНА имела до выборов, но вместе с союзниками - лейбористами и зелёными - абсолютное большинство партии Лопеса Обрадора в составе коалиции "Вместе творим историю" будет обеспечено, и глава государства сможет продолжить выбранный социально-экономический курс, названный "Четвёртым преобразованием Месксики". А вот проведение реформы конституции, требующее 2/3 голосов депутатов, будет затруднено.

Выборы ознаменовались и прорывом Либерального гражданского движения, не входящего ни в один союз. Оно набирает от 20 до 27 мест в нижней палате и становится значимой политической силой.

В тот же день в Мексике прошли и выборы в местные органы власти. По предварительным данным, пропрезидентской партии удалось удержать Нижнюю Калифорнию и вырвать у оппозиции несколько других штатов. В одном из них, в Герреро, МОРЕНЕ пришлось отозвать своего кандидата Феликса Сальгадо Македонио, обвинённого в изнасиловании. Его сменила дочь - Эвелин Сальгадо.

Выборы сопровождались попытками срыва и запугивания населения. Так, на два избирательных участка в о городе Террасас-дель-вале в штате Нижняя Калифорния были подкинуты сумка и коробка с человеческими останками.