ХДС празднует победу

Христианско-демократический союз, партия Ангелы Меркель, отмечает уверенную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальте. По последним данным, ХДС получил 37%. Результат довольно неожиданный: ещё накануне большинство аналитиков говорили если о победе, то неуверенной, и о больших сложностях с формированием коалиции. Теперь консерваторы могут не просто вздохнуть с облегчением, а более того, строить большие планы на будущее — федеральные выборы в сентябре.

Беата Беттекен, ХДС Саксонии-Анхальта:

"Я очень счастлива, что так много людей пришли на выборы, проголосовали за ХДС и подтвердили, что партия остаётся самой сильной, несмотря на ужасные опросы, которые мы читали до выборов".

Эти опросы показывали, что около четверти голосов могут забрать правые популисты из "Альтернативы для Германии" и впервые в истории стать сильнейшей партией в ландтаге — но в итоге АдГ получила чуть более 20%, потеряла мандаты по сравнению с прошлыми выборами и не смогла обойти консерваторов. Всё же на востоке Германии в целом "Альтернатива" обладает внушительной поддержкой. А вот "зелёные", стремительно набирающие очки на западе, в Саксонии-Анхальте показали себя слабо.

Предыборная кампания ХДС была в значительной степени направлена именно против популистов.

Штефани Миддендорф, горсовет Магдебурга:

"Это партия, которая много обещает, но не может выполнить обещания. В партийной программе нет глубины. Ясно, что нам нужно больше делать больше для жителей Саксонии-Анхальта".

Эксперты считают, что выборы в Саксонии-Анхальт в целом не окажут особого влияния на внутриполитическую ситуацию в Германии, однако не исключают, что достигнутый сегодня успех окрылит ХДС и позволит консерваторам закрепить свои позиции в федеральном масштабе.

Тобиас Круль, ХДС, Магдебург:

"Я думаю, в центральном аппарате должны сказать спасибо местному отделению партии за то, что мы сумели добиться положительного результата. Это были последние земельные выборы перед федеральными, и мы показали, что можем стать сильнейшей партией. Я уверен, что на федеральном уровне это сильная мотивация для партии".

В понедельник политики проведут консультации с центральным комитетом в Берлине и с союзниками из ХСС в Мюнхене. У главы земельного правительства Райнера Хазелоффа, который теперь спокоен за своё кресло, есть множество вариантов коалиции.

Йона Кельгрен, Euronews:

"ХДС празднует победу в Саксонии-Анхальте, где она показала очень хороший результат. Но это и хороший результат для ХДС на уровне всей Германии. Это ветер в паруса летней предвыборной кампании перед федеральными выборами в сентябре".