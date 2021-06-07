Испания зажигает зеленый свет привитым

Власти Испании открывают двери для туристов имеющих прививку от коронавируса - независимо от региона прибытия. С оговоркой: полная вакцинация зарегистрированными в ЕС препаратами должна быть завершена минимум за две недели до даты вылета. Для тех, кто не успел привиться, власти предлагают сделать экспресс-тест на месте.

В канун сезона отпусков новости из Мадрида порадуют многих, но не британских любителей солнца. Лондон сохранят требование 10-карантина для прибывающих из ЕС. На днях власти исключили из списка ковид-безопасных стран Португалию. Отдыхающим там британцам приходится либо готовиться к карантину, либо спешно - до вторника - возвращаться домой.

Туристы в аэропорту Алгарве раздражены.

"Мы только приехали, а теперь должны улетать. Так что отпуска у нас не было, - отмечает женщина в очереди на регистрацию.

"Я в бешенстве, так как лишился половины отпуска. Спешное возвращение, чтобы избежать карантина, обошлось нам в круглую сумму. Мы оба работаем на себя и не можем 10 дней сидеть дома", - этот турист также принял решение о досрочном возвращении.

В Великобритании с этой недели начинают вакцинировать молодых в возрасте до 30, разрешено привить и подростков. Спешка, считают в Лондоне, оправдана: в стран фиксируют активизацию заражения Дельта-штаммом, или индийским вариантом, коронавируса. Это может повлиять на ранее принятое решение о смягчении ограничений с 21 июня.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок комментирует: "В конечном итоге это усложнит наши прогнозы по поводу 21 июня, но не изменит стратегии. Она в том, что мы все должны идти и прививаться. Так мы разорвем связь между количеством заболевших и количеством госпитализированных".

Прививать самых юных перед каникулами начинают по всей Европе. Старт кампании дал Европейский регулятор, одобривший применение вакцины Pfizer-BioNTechк начиная с 12 лет. Италия открыла запись для подростков одной из первых.

На карте Италии сегодня больше нет красных или оранжевых зон, а лишь желтые и белые, другими словами, зоны умеренного или низкого риска.