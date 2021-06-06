SpaceX успешно запустила на орбиту спутник связи

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9. На её борту - ретрансляционный спутник SXM-8, запущенный в интересах американской радиовещательной компании SiriusXM.

Старт состоялся в 00:26 по Восточному побережью США (7:26 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 31 минуту и 52 секунды спутник был успешно выведен на орбиту.

Первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Эта ракета-носитель частично многоразового использования была разработана компанией Илона Маска в 2005-2008 годах и сразу после, в декабре 2008-го, НАСА подписало со SpaceX контракт на использование ракеты и корабля Dragon для доставки грузов на Международную космическую станцию, предусматривающий 12 миссий. Впоследствии число миссий было увеличено до 20.