Третья победа Себастьена Ожье

Себастьен Ожье из команды Toyota выиграл ралли Сардинии.

Для семикратного чемпиона мира победа стала уже 3-й в 5-ти состоявшихся этапах и позволила французу укрепить лидерство в общем зачете.

Вторым с отставанием в 46 секунд финишировал партнер Ожье по команде Элфин Эванс.

Гонщики Toyota оказались в лидерах после субботнего провала соперников из команды Hyundai: начавшие день на двух первых позициях Отт Тянак и Дани Сордо разбили свои автомобили.

При этом престиж корейского производителя отстояли два других гонщика.

Бельгиец Тьерри Невилль пришел к финишу третьим, а Яри Хуттунен замкнул пятерку лидеров итальянского этапа.

После 5-го из 12-ти этапов чемпионата мира по ралли в личном зачете Ожье опережает Эванса на 11 очков. Среди команд по-прежнему лидирует Toyota, увеличив преимущество над Hyundai до 49 очков.

Следующий этап пройдет с 24 по 27 июня в Кении.