Фонтанам Петергофа — 300 лет
Петергофскому фонтанному комплексу исполнилось 300 лет.
Созданный по указу Петра I и воспевающий победу российской армии в Северной войне дворцово-парковый ансамбль часто называют "русским Версалем".
Только здесь в отличие от французского фонтанного комплекса не применяются насосы и другие водовзводные механизмы.
От родников на Ропшинских высотах, расположенных в 20 километрах от Петергофа, вода поступает в 18 прудов-водосборников и оттуда по подземным трубам устремляется к фонтанам.
Всего на территории дворцово-паркового ансамбля расположено около 150 "водных феерий" и 4 каскада.
В годы Великой отечественной войны работники музея-заповедника прятали фонтанные статуи в тайниках, чтобы уберечь от разрушений. Но далеко не всё удалось спасти. Реставрационные работы в Петергофе идут и по сей день.