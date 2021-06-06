Израиль начал массовую вакцинацию подростков

Израиль запускает кампанию по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Для этой категории населения власти зарезервировали препарат Pfizer. Мириам Шварц и двое её двое сыновей отправились за положенной дозой в иерусалимскую больницу Мисгав-Ладах. "Чем раньше я смогу привить детей, тем лучше, - заявила Мириам, - у меня один сын уезжает за границу на лето, и я хотела, чтобы он был защищён". По её словам, ни у кого из семьи не было "побочных эффектов", поэтому никаких опасений в связи с вакцинацией у неё нет. Мать другого 15-летнего подростка Авива Катманор заявила, что "скорейшая вакцинация всего населения - единственный способ выхода из кризиса". Она добавила, что живущие в Нидерландах члены их семьи только сейчас возвращаются к нормальной жизни, поскольку "темпы вакцинации там очень медленные".