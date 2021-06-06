Саксония-Анхальт: последняя "репетиция"

В Саксонии-Анхальт — земельные выборы, последнее голосование перед всеобщей избирательной кампанией.

По данным опросов, в этом восточногерманском регионе отличные шансы у ультраправой "Альтернативы для Германии": за неё готовы проголосовать около четверти избирателей. Аналитики считают, что это всё равно не позволит "АдГ" сформировать земельное правительство: в одиночку не хватит мандатов, а в коалицию с ультраправыми никто не пойдёт. Но и консерваторы окажутся в таком же положении. Согласно опросам, они уступают "АдГ" около процентного пункта. Даже в составе коалиции ХДС может не набрать достаточно голосов.

Всеобщие выборы назначены в Германии на 26 сентября. Впервые за 16 лет коалицию ХДС/ХСС не будет возглавлять Ангела Меркель, и в стране будет избран новый канцлер.

На востоке Германии лидерство консерваторов оспаривает "Альтернатива для Германии", а на западе постоянно растёт популярность "Зелёных".