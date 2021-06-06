В Венецию возвращаются круизные лайнеры

После полуторагодового перерыва первый круизный лайнер бросил якорь в лагуне Венеции. На берегу белоснежный гигант MSC Orchestra встречали как сторонники, так и противники круизной индустрии.

Местные жители, объединившиеся в комитет против присутствия этих судов в венецианской бухте, выражали своё несогласие как на суше, так и на воде, развернув соответствующие транспаранты.

"Браво нашему правительству! - говорит пожелавший остаться неназванным представитель Комитета против круизных лайнеров, - ему удалось провести все, заставив мир поверить, что оно запретило круизные суда в Венеции - перед площадью Святого Марка, близ Джудекки. Но собрались здесь, чтобы показать, что это не так".

Представители венецианского туристического сектора развернули транспарант "Добро пожаловать в Венецию!" MSC Orchestra с нетерпением ждали и многочисленные пассажиры, которым пришлось сдать ПЦР тесты перед тем, как подняться на борт.

"Много было сказано о воздействии круизных лайнеров на хрупкую окружающую среду. Но есть одно "но": наш вклад в общий приток туристов минимален", - говорит Франческо Галиетти, глава итальянского отделения Профассоциации круизной индустрии.

В Венеции MSC Orchestra взял на борт 650 пассажиров, которые отправятся по маршруту: Бари - Корфу - Миконос - Дубровник.

Сторонники возвращения лайнеров в Венецию подчёркивают, что это создаст новые рабочие места и придаст туристическому сектору, особо пострадавшему от пандемии, второе дыхание.