Круизная индустрия надеется отыграть потери

Круизная индустрия надеется отыграть многомиллиардные потери, вызванные пандемией коронавируса. С тех пор, как в январе 2020 года вышел в роковой рейс лайнер Diamond Princess, ставший рассадником нового вируса и показавший миру опасность массового скопления людей в замкнутом пространстве, прошло полтора года.

"Мы рассчитываем вернуться, - говорит капитан Манолис Алевропулос, вице-президент по морским путешествиям Celebrity Cruises, - и мы очень рады этому. Мы уделяем большое внимание безопасности и здоровью как наших гостей, так и членов экипажа. Мы уверены, что, следуя жёсткому санитарному протоколу, индустрия станем сильнее".

За последние полтора года как минимум пять круизных компаний разорились, десятки ещё годных лайнеров были отправлены в утиль. "Ключевое слово сегодня - "пузырь безопасности". Идея заключается в том, чтобы обезопасить себя, держась подальше от мест возможного заражения. Круизная индустрия понимает, что ставки высоки. В этом году она не может позволить себе повторения ситуации, когда пассажиры застряли на борту из-за массового заражения", - передаёт с борта одного из круизных лайнеров наш корреспондент Симела Тухтиду.

По мере робкого возобновления круизов, в том числе в Греции, руководство и сотрудники компаний уверяют, что отныне для безопасности пассажиров сделано всё.

"Пузырь безопасности" функционирует следующим оборазом, - объясняет Пьерфранческо Ваго, глава Международной ассоциации круизных линий и исполнительный директор MSC Cruises. - Все, кто работают на корабле, проверены. Когда мы достигаем пункта назначения, в сотрудничестве с местными властями, мы также применяем этот подход. Наши клиенты, посещающая достопримечательности, стараются не смешиваются с населением. Они едут в автобусах, где водитель, гид - все проверены, в места, где также сделано всё, чтобы избежать опасных контактов".

После закрытых в прошлом году портов, введения по всему миру ограничений на передвижение граждан и таких радикальных мер, как в США, власти которых в марте 2020 года запретили круизный отдых, власти Кипра смотрят в будущее с оптимизмом.

"У нас очень безопасный протокол въезда, - говорит министр туризма Кипра Саввос Пердиос. - Вы можете приехать с сертификатом о вакцинации или с анализами, есть также выборочное тестирование по прибытии. С того момента, как въезжающие не представляют опасности для населения, нет причин не позволить людям наслаждаться нашим островом".

Посткризисный период открыл для Кипра новые возможности: американская компания Royal Caribbean выбрала один из портов острова в качестве порта приписки, - передает с места событий наш специальный корреспондент.