Facebook заблокировал Трампа на 2 года

Facebook пересмотрел своё решение о бессрочной блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа: запрет на пользование сервисом решено сделать для Трампа двухлетним. Сам он уже назвал это решение "оскорблением".

Двухгодичный срок будет отсчитываться с момента первоначальной блокировки страниц экс-главы Белого дома - с 7 января 2021 года. Это значит, что Трамп сможет вернуться в Facebook в начале 2023 года, если, как отметило руководство соцсети на своём веб-сайте, он не будет создавать "серьезного риска для общественной безопасности". В противном случае сервис может продлить блокировку и применить иные санкции вплоть до безвозвратного удаления его страниц. Так что когда экс-президент получит доступ к аккаунтам, за его деятельностью будут пристально следить.

Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа после штурма его сторонниками Капитолия 6 января. А Twitter лишил Трампа личной страницы навсегда. Соцсети заявили, что сообщения экс-президента США провоцировали насилие.