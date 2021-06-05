Испания и Португалия подали заявку на ЧМ-2030

Испания и Португалия официально представили совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Премьер-министры двух стран в Мадриде подписали в пятницу соответствующее заявление, после чего там же состоялся товарищеский матч двух сборных. Игра закончилась с нулевым счётом.

ЧМ-2030 состоится ровно через сто лет после первого в истории Чемпионата мира по футболу. На проведение юбилейного первенства претендует также групповая заявка Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили. Именно в Уругвае состоялся первый Чемпионат в 1930 году. Ещё одна группа стран, желающих провести Мундиаль — Болгария, Греция, Румыния и Сербия. Окончательный выбор ФИФА сделает в 2024 году.

Ближайший Чемпионат мира должен состояться в Катаре в 2022 году, причём, из-за особенностей климата страны, в необычное время: в конце ноября – начале декабря. ЧМ-2026 примут совместно Канада, США и Мексика.