Китайские разработчики добиваются применения ингаляционной вакцины

Управление Китая по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств одобрило проведение расширенных клинических испытаний новой ингаляционной вакцины против коронавируса. Команда разработчиков во главе с эпидемиологом национальной Академии военных наук Чэнь Вэй намерена добиваться разрешения на ее экстренное использование. Ученая заявляет о преимуществах препарата над известными инъекционными вакцинами. По ее словам, он напрямую нацелен на клетки дыхательных путей, в которые вторгается вирус, и способствует формированию мукозального иммунитета, помимо клеточного и гуморального.

"Три этих вида иммунитета - лучшее, чего удалось добиться разработчикам вакцин от коронавируса", - отмечает она.

В то же время пока единого мнения по поводу скорого применения новинки нет. По мнению некоторых ученых, ингаляционные вакцины могут оказаться менее эффективными, чем те, что вводятся подкожно или внутримышечно.