Президент Туниса: "Нужно устранить причины нелегальной миграции"

Недавно Евросоюз активизировал переговоры с Тунисом, направленные на оживление глобального миграционного партнерства в обмен на европейскую поддержку демократических преобразований в этой стране. Эта тема стала главной в нашей беседе с президентом Туниса Каисом Саидом в ходе его визита в Брюссель для встреч с европейскими лидерами.

Аисса Буканун, Euronews: "Вы находитесь в Брюсселе с рабочим визитом, на столе переговоров с европейскими чиновниками несколько тем первостепенной важности, в частности, партнерство в вопросах миграции. Какую стратегию сотрудничества планирует принять ваша страна в плане обмена информацией о нелегальных выездах из Туниса в Европу?"

Каис Саид, президент Туниса: "Я много раз высказывался по этой теме, о нелегальной или незаконной миграции. Многие говорят о решении проблемы, основываясь на вопросе безопасности, но ясно, что этого варианта недостаточно, чтобы обуздать миграционную волну. Если нелегальные мигранты смогут достичь своих целей жить хорошо, осуществлять свои мечты и получат те же возможности, которые граждане в Европе получают в своих странах, вопрос об иммиграции не будет подниматься. Лучше выяснить реальные причины иммиграции, а не анализировать явления. Многие нелегальные иммигранты, прибывающие в Европу из Туниса и Северной Африки, эксплуатируются преступными организациями, которые предоставляют им условия, заставляют выполнять нелегальную работу и нарушают права беженцев. Мы также должны говорить о легальной миграции, например, ученых и других высококвалифицированных работников. В прошлом году в Европу отправились почти пятьсот врачей".

Euronews: "А как насчет необходимых ресурсов, которые Тунис рассчитывает получить от ЕС для борьбы с сетями торговли людьми, которые действуют в вашей стране?"

Каис Саид: "Они нужны для борьбы с такими сетями в Тунисе, а также в Европе, с теми, кто принимает их там, когда они работают на полях или на фабриках, нелегально, на так называемых черных рынках. То есть мы должны бороться с сетями, которые торгуют людьми и в Европе. Не будет ни безопасности, ни мира, если мы не устраним причины, которые приводят к нелегальной миграции. Некоторые из нелегальных иммигрантов были вынуждены сделать это, потому что они потеряли всякую надежду, у них нет мечты".

Euronews: "ЕС и Тунис создали Привилегированное партнерство в 2012 году, в этом плане действий приоритет отдается социально-экономическому развитию. Как программа этого партнерства помогает вам в создании рабочих мест для решения проблемы безработицы среди молодежи в Тунисе?"

Каис Саид: ""Определенно, есть соглашения с рядом европейских стран и с ЕС в вопросе создания рабочих мест для молодежи. Я сказал им: мы должны создать новый механизм, чтобы построить справедливый мир.

Euronews: "Прислушались ли европейцы к вам, когда вы говорили о трудностях, с которыми сталкивается Тунис при получении достаточного количества вакцины от COVID-19, необходимого для уменьшения передачи вируса".

Каис Саид: "Да, они к нам прислушались. Я рассказал об оперативных решениях, в Тунисе мы принимаем ряд планов действий по вакцинации, но они все еще недостаточно эффективны. В последние дни мы получили сигнал тревоги из различных регионов страны, страдающих от нехватки кислорода и медицинских препаратов, но нам удалось взять ситуацию под контроль. Таким катастрофическим ситуациям можно противостоять с помощью глобального подхода, а не в рамках одной страны".

Euronews: "Давайте перейдем к борьбе с терроризмом. Сразу после революции 2011 года Тунис столкнулся с резким ростом джихадистских движений, которые активны у границ с Ливией и Алжиром. Как сейчас обстоят дела в Тунисе в борьбе с джихадистскими группировками?"

Каис Саид: "Тунис не является страной, ежедневно подвергающейся террористическим нападениям, мы - безопасная страна. Мы должны иммунизировать наше общество, создав платформу культурных ценностей, направленную на защиту от вовлечения в терроризм, который в основном угрожает людям, которые стали жертвами определенной интеллектуальной уязвимости".

Euronews: "В этом году мы стали свидетелями установления официальных и дипломатических отношений некоторых арабских стран с Израилем. Как Тунис к этому относится?"

Каис Саид: "Мы работаем с этими странами, уважая их свободу в принятии решений, мы не хотим вмешиваться в их решения, они свободны, но и мы свободны в принятии своих решений".