В Конго ищут пропавших детей

В Демократической республике Конго город Гома приходит в себя после извержения вулкана Ньирагонго. Мегаполис в этот раз оказался не затнонут, но из-за спешной эвакуации сотни семей оказались разделены: родители до сих пор ищут своих детей в лагерях беженцев и у знакомых:

"Мы бежали из Гомы вместе с соседями. Нас с сестрой связали повязкой, чтобы мы не потерялись. Но когда мы пришли, то потеряли соседей. Позже ещё один сосед из Гомы нашёл нас и спросил, где наша мама. Мы сказали, что она осталась в Гоме. Тогда он взял нас и отдал в приёмную семью".

Эвакуацию объявляли дважды — после извержения 22 мая и спустя пять дней, из-за опасности нового извержения. В итоге свои дома покинули десятки тысяч человек, сотни — в том числе дети — числятся пропавшими без вести.