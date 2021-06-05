COVID-19: Амстердам открывает музеи, Севилья ждет болельщиков

В Нидерландах после почти полугодового перерыва свои двери открывает амстердамский музей Ван Гога. Выставка "Здесь, чтобы остаться" предлагает посетителям насладиться картинами и рисунками, которые пополняли постоянную коллекцию в течение последних десяти лет. До сих пор взглянуть на них можно было лишь онлайн.

"Когда мы узнали, что с 5 июня вновь сможем ходить по музеям, я сразу же сказала мужу: мы идем в музей ван Гога", - рассказывает местная жительница Сильвия Вербовен.

"То, что сейчас происходит, полностью соответствует нашим ожиданиям: мы принимаем посетителей, приглашаем их на новую великолепную выставку", - говорит Эмили Горденкер, директор музея.

Туристический сектор испанской Севильи полон надежд в связи с близящимися матчами чемпионата Европы по футболу. Местные отели, рестораны и бары готовятся принять тысячи болельщиков. При этом их владельцы все же отмечают, что один футбол не поможет им оправиться от коронавирусного кризиса.

"Если границы не закроют, и эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, мы надеемся на возвращение туристов. Сейчас нам их очень не хватает". - говорит Бернабе Баэса, кучер.

Тем временем, в Италии за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 600 тысяч человек. Полностью вакцинированы 12 миллионов 700 тысяч жителей страны. По данным показателям среди европейских государств Италию обгоняет лишь Германия.