НПО устанавливает в трущобах городов Бразилии солнечные батареи

Всемирный день окружающей среды отмечают и в трущобах бразильских городов. Отныне у жителей Бабилонии, одной из беднейших фавел в Рио-де-Жанейро, появился дешевый источник возобновляемой энергии. Благодаря неправительственной организации Revolusolar, солнечные панели уже установлены на крышах двух хостелов и местной школы. А недавно здесь появилась и своя солнечная электростанция для 36 домов.

"Многие люди, многие семьи в фавеле все еще оплачивают счета за электроэнергию. Но цены такие высокие, что это просто абсурд. Когда солнечные панели начинают работать, расходы резко снижаются с 800, 900 реалов до 300, как по волшебству", - говорит Бибиана Гонсалес, инженер-электрик.

Параллельно неправительственная организация занимается экологическим образованием проживающих в трущобах детей, а также проводит профессиональное обучение взрослых

"Мы показали всему миру, что в условиях пандемии, когда все остались без работы, мы смогли обучить и трудоустроить людей, мы смогли запустить проект, который помог 36 семьям", - отмечает Валдиней Медина, представитель Revolusolar.

Всего 44 жителя Бабилонии стали инженерами по установке солнечных электростанций.

Сотрудники НПО надеются, что в скором времени использовать альтернативные источники энергии сможет каждый житель фавелы.