Планы по возрождению Баньоли после закрытия завода

Сталелитейный завод в Баньоли близ Неаполя когда-то считался одним из самых высокотехнологичных промышленных центров Европы. В 1990-е годы фабрика была распродана по частям предприятиям из Китая и Индии. А местные жители столкнулись с безработицей и проблемами, к которым привело загрязнение почвы. Сегодня этот район планируют перестроить, начав с восстановления земельных ресурсов

"В том, что касается технической стороны вопроса, то один из основных стратегических аспектов — это разделение территории на участки. Это можно сравнить с решением сложной, почти невыполнимой задачи, для чего нужно разделить работу на различные и легкие действия. Самое главное — появилась движущая сила, это дарит нам надежду на годы вперед", — объясняет уполномоченный правительства Франческо Флоро Флорес.

Из Неаполя передает корреспондент Euronews Лука Паламара: "Этот завод из символа заката индустриальной эпохи может превратится в эмблему возрождения после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Данная заброшенная промышленная площадка может действительно стать надеждой на восстановление в этом регионе Европы".

Победители конкурса обещают вернуть этому месту его природную красоту и биоразнообразие, а сельское хозяйство и рынок услуг внесут свой вклад в экономическое развитие.

Энрико Аулетта, архитектор в компании Bargone Associates, рассказывает: "Мы решили создать много участков с растительностью, ландшафтную систему, которые подарят новую жизнь городу, не только району Баньоли, но и всему Неаполю, так как он становится полюсом притяжения для различных видов деятельности".

"Это прекрасный проект. Мы восстановим береговую линию, проект предусматривает много зеленых насаждений. Это проект мне очень понравится, дух захватывает от красоты, мы надеется воплотить его в жизнь как можно скорее", — говорит Франческо Флоро Флорес.

Местные власти и авторы проекта надеются, что люди смогут вернуть себе этот район и здесь начнется новый этап постковидной эпохи.