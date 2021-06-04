Тяньаньмэнь: в Гонконге арестована организатор памятных мероприятий

Накануне 32-летней годовщины расстрела китайских студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине арестована одна из организаторов памятных мероприятий в Гонконге. Об этом сообщают местные СМИ. Полиция пока никак не прокомментировала принятие подобных мер по отношению к Чоу Хан Тун (Chow Hang Tung), вице-председателю Гонконгского Союза в Поддержку Патриотических Демократических Движений в КНР.

На этой автономной территории Китая второй год подряд отменяют памятные акции. В прошлом году, это было сделано впервые - на фоне массовых антиправительственных демонстраций и, по официальной версии, ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Но и тогда в Парке Виктории со свечами в руках собрались тысячи жителей Гонконга. Организаторы призывали их и на этот раз не забывать о жертвах жестокого подавления протестов 1989 года, когда погибли сотни активистов, которые требовали демократических реформ.

До недавнего времени Гонконг был одним из последних мест, где власти Китая все еще разрешали подобные публичные мероприятия.