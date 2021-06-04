Чего добивается Кремль? | #Куб

Арест бывшего директора «Открытой России», дело против Гудковых, ограничение доступа к выборам для сторонников организаций, объявленных экстремистскими, закон о просветительской деятельности… Уходящая неделя стала одной из наиболее напряжённых для противников Владимира Путина. Что это — политические репрессии, защита правопорядка, забота о безопасности или, может быть, стечение обстоятельств?

Вряд ли, наверное, можно ассоциировать это с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В Кремле отрицают политическую подоплёку уголовных дел, фигурантами которых стали известные оппозиционные политики — экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Их соратники и близкие связывают происходящее с подготовкой к выборам.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНЫХ И СВОБОДНЫХ СМИ. О текущей ситуации о «зачистке» семьи и команды Гудкова. Сегодняшние... Posted by Геннадий Гудков on Tuesday, June 1, 2021

за два дня задержаны до суда (и весьма вероятно завтра/послезавтра будут арестованы) сразу два известных оппозиционера -... Posted by Ilya Azar on Tuesday, June 1, 2021

Подготовка к выборам или «новый 1937-й»?

Рассуждения о предвыборной ситуации высмеивает журналист Аркадий Бабченко. Москва внесла его в реестр обвиняемых в экстремизме и терроризме. Бабченко напоминает о своих рассуждениях о тоталитарном характере российского государства и вновь призывает российскую оппозицию реально оценивать существующие угрозы.

Больше всего меня умиляет, когда говорят: неет, ну какой 37-й, не расстреливают же, и репрессии не такие уж... Posted by Karina Orlova on Wednesday, June 2, 2021

Политологу Сергею Маркову рассуждения о «новом 1937-м» кажутся пустыми. «Не надо паники. Никаких репрессий нет и не будет», — пишет он, называя происходящее «зачисткой» людей, которые служат чужому государству. По мнению Маркова, если противники Путина не станут участвовать в проектах врагов России, то и опасаться им нечего.

Не надо паники. Никаких репрессий против российских оппозиционных политиков нет и не будет. Идет зачистка не российских... Posted by Sergey Markov on Wednesday, June 2, 2021

В том, что российские власти проводят политические репрессии, уверено большинство участников наших онлайн-опросов. Это результаты первых часов голосования.

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