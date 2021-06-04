Чего добивается Кремль? | #Куб
Арест бывшего директора «Открытой России», дело против Гудковых, ограничение доступа к выборам для сторонников организаций, объявленных экстремистскими, закон о просветительской деятельности… Уходящая неделя стала одной из наиболее напряжённых для противников Владимира Путина. Что это — политические репрессии, защита правопорядка, забота о безопасности или, может быть, стечение обстоятельств?
В Кремле отрицают политическую подоплёку уголовных дел, фигурантами которых стали известные оппозиционные политики — экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Их соратники и близкие связывают происходящее с подготовкой к выборам.
Подготовка к выборам или «новый 1937-й»?
Рассуждения о предвыборной ситуации высмеивает журналист Аркадий Бабченко. Москва внесла его в реестр обвиняемых в экстремизме и терроризме. Бабченко напоминает о своих рассуждениях о тоталитарном характере российского государства и вновь призывает российскую оппозицию реально оценивать существующие угрозы.
Политологу Сергею Маркову рассуждения о «новом 1937-м» кажутся пустыми. «Не надо паники. Никаких репрессий нет и не будет», — пишет он, называя происходящее «зачисткой» людей, которые служат чужому государству. По мнению Маркова, если противники Путина не станут участвовать в проектах врагов России, то и опасаться им нечего.
В том, что российские власти проводят политические репрессии, уверено большинство участников наших онлайн-опросов. Это результаты первых часов голосования.
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