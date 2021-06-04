Политический экзамен перед выборами в бундестаг

Выборы в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт состоятся 6 июня. По данным последних соцопросов, 37% избирателей еще не определились за кого проголосовать. Наблюдатели говорят, что это голосование станет один из последних экзаменов для политических сил Германии накануне всеобщих выборов в бундестаг в сентябре.

В Саксонии-Анхальте основная борьба развернется между центристами и правыми популистами — Христианско-демократическим союзом и "Альтернативой для Германии".

Главная тема предвыборного мероприятия сторонников "АдГ" в годе Хальденслебен — пандемия и ограничения. "Самая важная задача — покончить с пандемией коронавируса и затем сконцентрировать внимание на защите уязвимых групп и людей с хроническими заболеваниями. Все должны жить свободно", — говорит Оливер Киршнер, глава отделения партии "АдГ" в Саксонии-Анхальте.

Некоторые кандидаты от "АдГ" уверены, что опасения должна вызывать не пандемия, а действия властей. В их числе и кандидат Маркус Мочман: "Пандемия коронувируса стала проверкой на умственные способности и каждый, кто этот тест провалит, получит прививку. Но те, кто проверяет информацию, знают, что нужно бояться не вируса, нужно бояться правительства".

По прогнозам, в земле Саксония-Анхальт "АдГ" может набрать 24% голосов, кандидаты от ХДС могут получить 28%.

Премьер-министр региона, член ХДС Райнер Хазелоф уже заявил, что партия не рассматривает возможность совместной работы с АдГ.

В городе Магдебург свое место в парламенте хочет сохранить Тобиас Крулль: "Это очень важно для будущего нашей земли. Дело не в дешевой полемике. Цель заключается не в том, чтобы выдвигать требования, которые, и все это знают, невозможно финансировать. Цель заключается в последовательном развитии региона и ХДС здесь всегда выступал в роли ответственного партнера".

Если прогнозы окажутся верными, то правые популисты впервые получат такой результат на региональных выборах. На федеральном уровне их поддерживают около 11% избирателей. Для ХДС поражение станет катастрофой.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Джона Кялгрен: "В Берлине готовятся к напряженному вечеру в ожидании результатов еще одних региональных выборов, которые могут,и, скорее всего, приведут к последствиям на политическом поле для всей страны".