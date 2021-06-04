Без флага и гимна: министр спорта рассказал о трудностях олимпийцев РФ

До игр в Токио остается 50 дней, и российские олимпийцы переезжают на Дальний Восток. На фоне распространения коронавируса тренировки спортсменов будут проходить во Владивостоке, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. О трудностях подготовки - в частности изоляции и отсутствии родных болельщиков на трибунах - заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Смоделировать эти условия достаточно сложно. Большинство сборных команд будет проходить подготовку в Дальневосточном федеральном округе. Климатические условия, временной пояс, он более-менее будет соответствовать условиям проведения игр в Токио. Но а сами фактически социально-бытовые условия, будем надеяться, что большинство спортсменов имеют опыт стрессоустойчивый", - заявил министр.

В отличие от других участников игр, у россиян будут и свои особые трудности. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства они не смогут выступать под национальным флагом. В их честь будет звучать не государственный гимн, а музыка Чайковского.

Олимпиада стартует 23 июля, несмотря на растущее давление на организаторов. На фоне пандемии большинство японцев недовольны скорым приездом тысяч атлетов со всего мира.