Франция меняет отношение к пластику

Вам не придется долго его искать: в порту Марселя, в парках или на берегу моря - он везде. Пластик - неотъемлемый элемент идиллического пейзажа юга Франции! Оказавшись в Средиземном море, пластиковые пакеты, стаканчики и бутылки будут разлагаться более четырех столетий и так загрязнять всю пищевую цепочку.

Как и многие другие волонтеры, Брайс и Кевин собирают отходы во время своих подводных экспедиций. Менее чем за тридцать минут сети этих ныряльщиков наполняются пластиковым мусором.

Брайс Мази показывает: "Вот мой улов - пакеты, бутылки, зажигалки и много стаканчиков!"

Мужчина хочет пойти дальше. Этот биолог и предприниматель разрабатывает научное приложение для всех пользователей моря. "Наша цель - картографирование побережья и динамическое наблюдение за здоровьем моря", - поясняет он.

Ежегодно в Средиземное море уходят до 600 тысяч тонн пластиковых отходов. В докладе WWF отмечается, что Франция больше других стран загрязняетпластиком воду. Причин много. Например, туристы, несовершенная система сбора мусора. Но Франция отстает и по другим показателям: в стране перерабатывается только 24% пластиковых отходов, тогда как в Испании, Италии или Великобритании показатель - 40%.

Франция заявляет, что хочет добиться 100-процентной переработки к 2025 году. Проблема - в недостаточной мощности инфраструктуры.

Мы поговорилис директоромчастного перерабатывающего завода в Марселе. Гийом Пелегран рассказывает: "Обычно подход такой: чем больше мусора сдашь, тем больше заработаешь. У нас нет традициисокращать объем отходов. Прежде чем совершенствовать сбор и сортировку, следует добиться уменьшенияпроизводства мусора".

Конечно, идеальным решением было бы полностью отказаться от пластика. Хозяйка ресторана в Арле, Хадиджа, пошла по этому пути. Она больше не держит в заведении пластиковых бутылок, хотя покупка стеклянных обходится дороже. "Не хочу забывать о своемгражданском долге ради коммерции", - говорит женщина.

Толчком к смене вектора послужила инициатива Стефани Дик. Эта активистка запустила программу вытеснения пластика Challenge zéro déchet plastique. Ее цель: убедить как можно больше коммерсантов Арля найти альтернативу.

"Даже при переработке отходов мы продолжаем загрязнять окружающую среду, у нас по-прежнему есть материальные потери, нам по-прежнему необходимо эксплуатировать ресурсы... Поэтому так важно сократить потребление, заменив одноразовые материалы на многоразовую упаковку", - отмечает Стефани.

К 2040 году во Франции запретят использование не подлежащего переработке пластика. Экологические ассоциации считают эту задачу недостаточной, а производители пластиковой упаковки - нереалистичной.