Россия достроила первую линию трубопровода "Северный поток — 2"

Укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» завершена. Об этом президент России Владимир Путин объявил на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, обеспечена готовность инфраструктуры проекта на российской территории, а «Газпром» уже может заполнить трубопровод газом.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Москва рассчитывает завершить строительство обеих ниток «Северного потока — 2» к концу года. По его данным, осталось уложить около 100 километров труб. Более точные сроки работ будут зависеть от многих факторов, в том числе от погоды и технических условий, — уточнил чиновник.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал запуск части газопровода на территории региона в тестовом режиме. Это, по его словам, станет частью подготовки к пуску газа в Германию.