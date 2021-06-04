Архиепископ Мюнхенский и Фрайзингский просит понтифика об отставке

Влиятельный немецкий кардинал Рейнхард Маркс архиепископ Мюнхенский и Фрайзингский обратился к папе римскому с прошением об отставке. По словам Маркса, католическая церковь достигла "мертвой точки". Священнослужитель пояснил причины своего решения.

"По сути, для меня речь идет о совместной ответственности за катастрофу - случаи сексуального насилия со стороны церковных чиновников, которые имели место на протяжении последних десятилетий", - говорится в заявлении Маркса.

Рейнхард Маркс, кардинал: "Я знал, что не могу вот просто так опубликовать свое письмо. С начала мне следовало поговорить с понтификом. И я это сделал. Я попросил его о встрече в кратчайшие сроки , а затем, 21 мая, прочитал ему свое послание. У нас была беседа. И папа сказал мне: "Я должен подумать об этом, помолиться, я дам знать".

По словам Маркса, расследования и составленные за последние 10 лет отчеты, показали ему, что в католической церкви были не только проблемы, связанные с неподобающими действиями священнослужителей, но и институциональные, и системные ошибки. На прошлой неделе понтифик распорядился о проведении расследования в архиепархии Кёльна по вопросу злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны немецкого духовенства.

Кейт Брэди, Euronews: "В своем письме Маркс указывает, что его отставка, возможно, станет личным символом нового этапа и отправной точкой для Церкви. В архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, которую все еще возглавляет Маркс, летом ожидается доклад о случаях сексуального насилия. Эксперты должны будет разобраться в том, как такое стало возможным и ответить на вопрос, покрывали ли высокопоставленные священники злоумышленников".