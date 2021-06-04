Международный кодекс для защиты туристов

Пандемия может навсегда изменить то, как мы путешествуем. Но на этот раз в хорошем смысле.

Чтобы избежать возврата к хаосу и разочарованию, которые пришлось пережить тысячам людей во время чрезвычайной ситуации, связанной с Covid-19, Всемирная туристская организация (UNWTO) работает над Международным кодексом защиты туристов. Его цель - предоставить "страховочную сетку" путешественникам по всему миру.

Алисия Гомес, юрисконсульт UNWTO:

"Для начала, в чрезвычайных ситуациях - таких как пандемия (но это также может быть землетрясение, цунами, конфликт) - туристы будут получать базовую помощь, если они окажутся в стране, которую они посещают. В неё входят медицинское обслуживание, прочие услуги, лечение при необходимости, репатриация, выдача виз. Все необходимые гарантии, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности и могли благополучно вернуться домой".

Массимо Гаравалья, министр туризма Италии:

"Туризму нужно больше ясности: чёткие, простые и быстро работающие правила. Как только они будут установлены, туризм возобновится сам по себе".

Более 100 стран работают со Всемирной туристской организацией, в том числе их авиакомпании, отели, туристические агентства и туроператоры. Все они думают над тем, как выработать наиболее удобные правила для обеспечения более безопасных и беззаботных путешествий.

Озгуль Оксан Явуз, замминистра туризма Турции:

"Наша цель - разработать минимальные международные стандарты для иностранных туристов в чрезвычайных ситуациях. В своей работе мы пытаемся применить все наши уроки, извлечённые из опыта, приобретённого во время пандемии Covid-19, и создать международный кодекс, чтобы и после пандемии охватить все чрезвычайные ситуации. Создать своеобразный инструмент управления рисками".

Важность принятия общего и единого подхода была подчёркнута всеми сторонами, управляющими туристический отраслью, во время совместного заседания Европейской комиссии и Всемирной туристской организации в Афинах.

Аллесандра Прианте, директор Европейского регионального бюро Всемирной туристической организации:

"Мы посылаем очень чёткий, сильный сигнал, потому что нынешняя Европейская региональная комиссия - самая многочисленная за всю историю Всемирной туристской организации. Не только потому, что там присутствуют все наши государства-члены, но и потому, что у нас очень большое число министров, заместителей министров и государственных секретарей. Это признак того, что политическое значение туризма растет. Люди понимают, что туризм действительно играет важную роль в нашей жизни".

Окончательный проект Международного кодекса защиты туристов будет готов осенью. После утверждения государства-члены должны будут принять законодательство и привести национальную туристическую отрасль в соответствие с новыми правилами.