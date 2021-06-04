"Вакцинодроны" в Гане: беспилотники доставили тысячи доз в регионы

В Гане вакцину от коронавируса отныне доставляют беспилотники. Медицинские дроны американской компании Zipline обеспечивают ценными препаратами жителей отдаленных и труднодоступных регионов страны - в первую очередь, сельской местности. К настоящему моменту около 800 центров уже получили почти 25 тысяч доз. В планах миссии довести эту цифру до 2,5 миллионов - без потерь.

Даниэль Марфо, старший вице-президент Zipline в Африке, говорит: "Утром сотрудники центра подсчитывают число пришедших на вакцинацию. Например, их 130. Мы отправляем ровно столько же доз - 130. И это очень важно. Мы не предполагаем, не переоцениваем нужное количество препарата. Мы просто отправляем им то, что необходимо. Дозы не пропадают зря".

Одновременно в воздухе могут находиться до 40 дронов. Максимальное расстояние, которое преодолевает такой беспилотник, - 160 километров: по 80 км в каждую сторону. В среднем, медучреждение получает вакцину из распределительного центра уже через сорок минут после заявки.