Парки аттракционов готовятся к открытию

Аттракционы не работают, аллеи почти пустынны, лишь обслуживающий персонал вносит последние штрихи и заканчивает уборку - после месяцев застоя Parc Astérix недалеко от Парижа готовится к открытию 9 июня с соблюдением всех санитарных правил. Директор парка Дельфина Понс надеется, что всё пройдёт как нельзя лучше.

_"У нас была вся зима, чтобы ухаживать за растениями, обновить инфраструктуру, проверить все аттракционы. Мы наняли 600 сезонных рабочих для открытия парка, и набор почти завершён, у нас ещё есть несколько вакансий в сфере общественного питания. Сейчас мы в процессе обучения персонала, и мы будем готовы и очень рады снова приветствовать посетителей, начиная с 9 июня". _

За несколько дней до открытия потомки славных галлов могут погулять по парку, раскинувшемуся на 34 гектара, посмотреть на местные достопримечательности. С 9 июня бронирование будет обязательным, как и ношение масок для всех старше 11 лет, и расстояние в 2 метра между разными группами посетителей должно неукоснительно соблюдаться.

Первоначально парк будет работать на 65% своей вместимости - это 20 тысяч посетителей. Другие парки аттракционов во Франции - такие, как Futuroscope в Пуатье - также откроются 9 июня. А Dysneyland Paris - с 17-го июня.